2020-05-29T18:43:45+03:00
Общество

В Коми предложили увеличить зарплаты молодым специалистам, живущим в районах Крайнего Севера

Так надеются удержать уезжающую молодежь
Дарья ЮДИНА
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Молодым специалистам из Воркуты и Инты предложили увеличить зарплатуМолодым специалистам из Воркуты и Инты предложили увеличить зарплату
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На сайте Госсовета Коми появился проект постановления. Если его примут депутаты обратятся в правительство России. Цель обращения добиться права на установление процентной надбавки к зарплатам молодых специалистов, живущих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территориях.

Предполагается, что надбавку молодые кадры будут получать с первого дня работы до 30 лет. При этом должно соблюдаться условие: перед этим юные специалисты должны прожить в соответствующем районе не менее пяти лет. Депутаты надеются, что если закон о надбавке примут, это позволит удержать молодежь, которая уезжает из Воркуты, Инты и других муниципалитетов республики.

Проект постановления депутаты рассмотрят 10 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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