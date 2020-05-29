2020-05-29T19:23:10+03:00
Общество

В Коми 16 учителей получат миллион рублей за переезд

В какие школы отправятся молодые специалисты
Дарья ЮДИНА
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В села и поселки Коми приедут 16 молодых педагоговВ села и поселки Коми приедут 16 молодых педагогов
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В Коми определили 16 победителей конкурсного отбора по программе «Земский учитель». Об этом сообщает пресс-служба минобразования республики.

Учителя, прошедшие отбор, получат миллион рублей после переезда в поселки и села такую единовременную выплату назначают «Земским учителям». В ближайшее время молодых педагогов примут:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» с. Летка, учитель математики

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» с. Богородск, учитель русского языка

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новоборская средняя общеобразовательная школа им. С.П. Черепанова, учитель русского языка и литературы

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» с. Визинга, учитель математики

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №14», учитель начальных классов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» с. Щельябож, учитель английского языка

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» с. Керес, учитель английского языка

Муниципальное общеобразовательное учреждение Шэръягская основная общеобразовательная школа, учитель географии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» с. Усть-Вымь, учитель физики, математики

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» с. Койгородок, учитель химии

Муниципальное общеобразовательное учреждение Озъягская средняя общеобразовательная школа, учитель истории и обществознания

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» с. Летка, учитель английского языка

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» пст. Якша, учитель русского языка и литературы

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №1» пст. Нижняя Омра, учитель математики

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9», учитель русского языка и литературы

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» с. Богородск, учитель математики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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