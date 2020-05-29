2020-05-29T20:32:16+03:00
Общество

Поспешишь закон насмешишь

Законопроект, разрешающий самовыдвиженцам претендовать на пост главы Коми, могли принять с нарушениями
Дарья ЮДИНА
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Во время обсуждения депутаты переругались из-за законопроектаВо время обсуждения депутаты переругались из-за законопроекта
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29 апреля в Госсовете Коми приняли законопроект, вносящий важные изменения в закон о выборах и референдумах в республике, в том числе разрешающий самовыдвиженцам претендовать на пост главы региона. Не все депутаты остались довольны этим решением.

Во время обсуждения проекта парламент бурлил. Многие депутаты тогда негодовали из-за того, что им не дали время на изучение новой редакции поправок: на заседании комитетов они читали один документ, на заседании Госсовета другой. В итоге, законопроект приняли, пусть и со скрипом. Однако уже после принятия депутат Татьяна Саладина отправила обращение в прокуратуру.

В нем представительница «Справедливой России» указала на ряд нарушений, допущенных при рассмотрении законопроекта. В частности, она отметила, что у поправок было две версии, причем вторую большинство депутатов увидели очень поздно был нарушен закон, регламентирующий работу Госсовета. Кроме того, был нарушен порядок рассмотрения законопроектов. Также депутаты не увидели результаты правовой, антикоррупционной и лингвистической экспертиз еще одно нарушение регламента.

В обращении Татьяна Саладина подчеркнула, что новые поправки изменили концепцию законопроекта, и попросила прокуратуру повлиять на ситуацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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