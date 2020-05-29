Коронавирус в Коми: карта заражения на 29 мая 2020 года

Сегодня в Коми лабораторно подтвердили ещё 24 случая заражения коронавирусом. Всего в республике с начала эпидемии зарегистрировали 1262 заболевших. Изучаем карту региона и выясняем, какие муниципалитеты в этот раз стали лидерами антирейтинга по новым заболевшим.

На первом месте прочно сидит Сыктывкар, где лечат инфицированных не только из столицы, но и других муниципалитетов. Следом идет Усинск — 12 новых случаев заражения сегодня, 214 случаев всего. Другие города, которые закрывали на карантин, тоже сегодня в неприятном плюсе: в Воркуте заболели еще 18 человек, в Инте и Ухте по одному. Кроме того, в Ухте умер еще один пациент с COVID-19. В Прилузском районе — коронавирус подтвердили у еще одного жителя. Всего там с начала эпидемии зарегистрировали 14 инфицированных.

Инфографика Алексея Понарядова

В Усть-Куломском, Койгородском, Вуктыльском, Сосногорском районе и в Печоре изменений нет. Остальные муниципалитеты сегодня данные не обновляли.

*** Уважаемые читатели! Мы не претендуем на абсолютную достоверность статистики по распространению коронавируса в городах и районах Республики Коми. Ежедневно мы опираемся на официальные цифры данных сайта Стопкоронавирус.рф и Роспотребнадзора Коми по региону. Раскладку по муниципалитетам республики редакция «Комсомолки» собирает вручную, изучая каждый по отдельности. Учитывая то, что существует несколько этапов подтверждения новых случаев заболевания COVID-19, а также возможные бюрократические препятствия в фиксирования этих свежих случаев, возможны некоторые неточности. Так как не все города и районы относятся ответственно к статистике по коронавирусу в своем муниципалитете, редакции «КП-Коми» приходится все нераспознанные случаи заболевания COVID-19 приписывать к Сыктывкару. Благодарим за понимание!

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