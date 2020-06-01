2020-06-01T09:30:13+03:00
Общество

Следователи проверят информацию о невыплатах «коронавирусных» надбавок сотрудникам скорой в Коми

Проходит доследственная проверка
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из архива Комсомольской правдыФото из архива Комсомольской правдыФото: Иван МАКЕЕВ
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СУ СК России по Коми проводит доследственную проверку по следам публикаций в соцсетях, где сообщалось о невыплате стимулирующих «коронавирусных» надбавок работникам скорой помощи в Воркуте.

- Следственные органы начали проверку по публикациям в соцсетях о невыплате работникам ГБУЗ РК «Воркутинская больница скорой медицинской помощи» надбавок за работу с пациентами, которые болеют коронавирусом. В случае установления фактов невыплаты, по каждому такому случаю будет дана принципиальная правовая оценка. Будут приняты меры, способствующие восстановлению нарушенных прав работников медучреждения, - пояснили в СКР по Коми.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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