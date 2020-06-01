Новые случаи заражения коронавирусом в Коми на 1 июня 2020: за сутки диагноз подтвердился у 30 человек

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 1 июня в России 9 035 подтвержденных случая COVID-19, а в Коми - 30 новых случаев.

Сейчас в республике 1 352 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Скончались от инфекции уже 24 пациента. Число выздоровевших достигло 704 человек.

Скрин с сайта стопкоронавирус.рф

Напомним, что Коми наконец-то вышла на полный первый этап снятия антикоронавирусных ограничений. С 29 мая в республике начинают работать непродовольственные магазины до 400 кв.м с отдельным входом и предприятия сферы услуг (парикмахерские, салоны красоты, ремонт одежды и обуви, прачечные, химчистки). Действие всех остальных ограничительных мер, введённых ранее Указом о режиме повышенной готовности, продлено по 17 июня включительно.

Врио главы Коми Владимир Уйба призвал соблюдать антикоронавирусные правила. Иначе республика может повторить судьбу других регионов, где после первого этапа снятия ограничений через неделю происходил всплеск новых случаев заражения и жесткий откат к прежнему режиму.

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Никаких «живых» очередей и кофе посетителям (подробности).