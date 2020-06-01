Новые общественные пространства и столики на улице. Урбанист рассказал, как коронавирус изменит облик городов Коми

Коронавирус повлиял на экономику, общество, психологию каждого отдельного человека. Этот список можно продолжать бесконечно… Урбанистика в нем занимает не последнее место. Предприниматель и урбанист Дмитрий Махов рассуждает, как COVID–19 повлиял на города республики.

- Влияет ли пандемия на города и страны в плане урбанистики?

- Например, в Европе благодаря коронавирусу сейчас процветает велодвижение. Люди оценили важность и удобство этого вида транспорта: ты можешь быстро передвигаться из точки А в точку Б без привлечения общественного транспорта, где можно заразиться.

В Сыктывкаре же другая тенденция: пешеходы в апреле исчезли с улиц, но стало больше автотранспорта, который показал свою безопасность (сидишь в салоне, ни с кем не контактируешь, возникает меньше ситуаций, при которых можно заразиться). Мне показалось, что автомобили в апреле просто захватили город. Автохамы, которые паркуются, к примеру, в неположенных местах, тоже.

- Изменит ли коронавирус города республики в плане благоустройства? И, если да, то как?

- Можно предположить, что после двухмесячного нахождения дома у людей созреет запрос на благоустройство дворов возле домов. Жители Коми захотят преобразовать двор в некое общественное пространство, где можно посидеть, отдохнуть. Внутренний двор - это место, где можно погулять без риска выхода в город, в котором существует вероятность заразиться. Это удобно, так как для небольшой прогулки не обязательно ехать в Кировский парк, где в солнечные дни яблоку негде упасть. Я считаю, что из Кировского парка не надо делать доминанту благоустройства. В Сыктывкаре куча пустырей, страшных дворов и заросших скверов, которые никак не используются. А между тем именно они имеют большой потенциал для урбанистического развития, их нужно улучшать.

Город может быть красивым и удобным, если захотеть. Визуализация Дмитрия Махова.

Еще одна проблема, которую «вскрыл» коронавирус, - это прогулки с собаками. Гулять с братьями нашими меньшими можно было только в 100 метрах от дома, а собаки, особенно крупных пород, это переживали тяжко. В столице сейчас всего две специализированные площадки, где можно погулять с собаками. Возможно после коронавирусной поры созреет запрос, чтобы таких территорий было больше.

- Может ли коронавирусная ситуация побудить на необычное использование общественных пространств в Коми?

- Вполне. Ресторанам и кафе пока работать нельзя, но для увеличения социального дистанцирования, думаю, можно разрешить заведениям общепита поставить столики на улице на расстоянии не меньше двух метров друг от друга. На улице Коммунистической от «кольца» это сделать будет достаточно проблематично, потому что шумно и пыльно. Но, например, в начале улицы Коммунистической, где Coffee Smile, можно реализовать такую инициативу: будет круто и современно. Можно также благоустроить не самый красивый двор в столице у Додо пиццы на улице Первомайской. Непонятно, правда, кто этим будет заниматься. В идеальном мире подобную работу должны разделить между собой и предприниматели, и представители власти.

- Коронавирус изменил людскую психологию. Это будет в конечном итоге влиять на урбанистику?

- Да, мне кажется, что мы и так живем в достаточно депрессивном регионе. В последнее время депрессия и негатив только укрепили свои позиции. Позитивные моменты, в том числе и в плане благоустройства, могут восприниматься агрессивно. Будут говорить, мол, не тратьте деньги на благоустройство, тратьте деньги на дороги, на инфекционную больницу. Но тут все зависит от того, как пиарщики от администрации донесут до людей информацию. Например, в Москве во время ремонта часто можно увидеть баннеры, на которых написано: «Уважаемые горожане, потерпите, мы стараемся, чтобы в этом месте вам было комфортно жить». По-моему, крутая инициатива.

Если долго наблюдать за городом, то можно заметить много интересного

- Коронавирус затормозит или наоборот катализирует процессы благоустройства?

- Тут возможны два варианта развития событий. Первый: повлияет негативно, будет уменьшаться количество финансирования на эти цели. Все-таки мы живем в полосе кризиса - выбор между благоустройством сквера или выплатой зарплаты бюджетникам, думаю, очевиден. Второй вариант: повлияет позитивно, появится много общественных запросов от людей на изменение пространства в связи с современными реалиями. Правда, во второй вариант развития верится все же с трудом: благие намерения могут просто разбиться о бюрократическую машину.

- Во время коронавируса половина Коми ушла на удаленку. Люди поняли, что это просто, круто и не надо тратить время на дорогу до офиса, например. Может ли изменившийся стиль жизни повлиять обустройство пространства?

- Конечно, я думаю, что удаленный стиль жизни может породить запрос на создание комфортных общественных вдохновляющих пространств, где можно работать удаленно недалеко от дома. Для этих целей лучше всего подходят, например, библиотеки. В Европе библиотеки - это настоящее дизайнерское чудо: там можно отдохнуть, посидеть с книгой, посмотреть на чудесные панорамные виды из окна. В Сыктывкаре библиотеки, несмотря на большое количество позитивных моментов, все же застряли в безвременье. Понятно, что им нужно меняться, но пока нет четкого понимания, куда и как меняться.

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