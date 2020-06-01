На Первом канале выйдет передача о сыктывкарке, которая нашла отца спустя 30 лет в подвале

Передача Первого канала «На самом деле» посвятила выпуск сыктывкарке, которая спустя 24 года поисков встретила отца — им оказался бездомный, который жил в подвале недалеко от ее дома. Сегодня, 1 июня, в 18:40 о трогательной истории воссоединения простой семьи из Коми узнает вся страна. Об этом сообщила журналист и блогер Наталия Бешкарева.

Чудесная история, пробирающая до мурашек, произошла в Сыктывкаре в середине мая. На прошлой неделе семья отправилась на съемки в Москву, а уже сегодня можно оценить выпуск о наших земляках в эфире Первого канала.

Надо отметить, что судьбоносная встреча не состоялась бы без помощи блогера и журналиста Наталии Бешкаревой - она прочитала пост о бездомном в социальной сети vk.com, нашла родных мужчины и запечатлела трогательный момент встречи дочери и отца. Проект помощи бездомным «Сытый гражданин» тоже сыграл не последнюю роль в истории - волонтеры помогают мужчине восстанавливать документы, поддерживают семью, которая обрела близкого человека спустя годы.

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Встреча, достойная сюжета в кино, произошла в столице Коми (подробности).