Уровень воды в Печоре ежедневно снижается на 10-15 сантиметров

В Коми подтопленными остаются населенные пункты Усть-Цилемского района. Там продолжает действовать режим ЧС, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Коми.

Однако паводок сдает позиции. За последние сутки вода ушла с 93 придомовых территорий. Люди постепенно возвращаются в свои дома. Уровень воды на Печоре пока превышает неблагоприятные отметки, но ежедневно снижается на 10-15 сантиметров.

До окончательного улучшения ситуации в подтопленных селах работают специалисты РСЧС, которые ведут мониторинг паводковой обстановки. Они обходят дома и помогают людям с доставкой лекарств и продуктов

С учетом прогноза, на этой неделе ожидается дальнейший спад уровней на реке и освобождение территорий от воды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Минтранс РФ выделит деньги на восстановление размытых паводком дорог Коми

Разрушено порядка 70 километров (подробности)