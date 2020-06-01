Уровень воды в Печоре ежедневно снижается на 10-15 сантиметров
В Коми подтопленными остаются населенные пункты Усть-Цилемского района. Там продолжает действовать режим ЧС, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Коми.
Однако паводок сдает позиции. За последние сутки вода ушла с 93 придомовых территорий. Люди постепенно возвращаются в свои дома. Уровень воды на Печоре пока превышает неблагоприятные отметки, но ежедневно снижается на 10-15 сантиметров.
До окончательного улучшения ситуации в подтопленных селах работают специалисты РСЧС, которые ведут мониторинг паводковой обстановки. Они обходят дома и помогают людям с доставкой лекарств и продуктов
С учетом прогноза, на этой неделе ожидается дальнейший спад уровней на реке и освобождение территорий от воды.
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ИСТОЧНИК KP.RU