Главой МВД по Коми стал Андрей Сицский

Главой МВД России по Коми стал Андрей Сицский. Владимир Путин подписал указ о его назначении. Ранее Андрей Сицский был начальником полиции УМВД России по Калининградской области.

Напомним, что ранее этот пост занимал Виктор Половников. Сейчас его обвиняют в получении взятки. Экс-глава ведомства находится под стражей.

СПРАВКА «КП»

Андрей Сицский родился 29 сентября 1973 года в Ольховском районе Волгоградской области. На службу в органы внутренних дел поступил в 1994 году. В 2000 году окончил Волгоградский юридический институт МВД России, имеет высшее юридическое образование.

С 2003 по 2005 годы занимал должность первого заместителя начальника – начальника криминальной милиции ОВД Ольховского района Волгоградской области. С 2005 по 2009 годы был начальником ОВД Калачевского района Волгоградской области.

С марта по декабрь 2009 года возглавлял управление организации деятельности участковых уполномоченных милиции и подразделений по делам несовершеннолетних МОБ ГУВД по Волгоградской области.

С декабря 2009 года по май 2017 года руководил Управлением МВД России по Волгограду.

Приказом МВД России от 5 марта 2018 года был назначен на должность заместителя начальника управления МВД России по Калининградской области - начальника полиции УМВД России по Калининградской области.

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