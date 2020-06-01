2020-06-01T19:24:53+03:00
Общество

Коми вошла в группу регионов с лучшей поддержкой предпринимателей

Республику похвалили за снятие части ограничений и арендные каникулы
Дарья ЮДИНА
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На прошлой неделе части предприятий в Коми разрешили вернуться к работеНа прошлой неделе части предприятий в Коми разрешили вернуться к работе
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Специалисты Экспертного института социальных исследований составили еженедельный рейтинг регионов по эффективности борьбы с коронавирусом и его последствиями. Рейтинг составлялся по итогам прошедшей недели. Коми вошла в тройку регионов с лучшими мерами поддержки бизнеса.

Так, республику похвалили за частичное смягчение мер и расширение перечня работающих предприятий, разработку программы местных аграриев, арендные каникулы и смягчение условий выполнения государственных и муниципальных контрактов. Кроме Коми в тройку лучших регионов по поддержке предпринимателей попали Вологодская и Челябинская область.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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