Коми вошла в группу регионов с лучшей поддержкой предпринимателей

Специалисты Экспертного института социальных исследований составили еженедельный рейтинг регионов по эффективности борьбы с коронавирусом и его последствиями. Рейтинг составлялся по итогам прошедшей недели. Коми вошла в тройку регионов с лучшими мерами поддержки бизнеса.

Так, республику похвалили за частичное смягчение мер и расширение перечня работающих предприятий, разработку программы местных аграриев, арендные каникулы и смягчение условий выполнения государственных и муниципальных контрактов. Кроме Коми в тройку лучших регионов по поддержке предпринимателей попали Вологодская и Челябинская область.

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