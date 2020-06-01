В Коми создадут рабочую группу для решения спорных вопросов по выплатам медикам

В Коми создадут рабочую группу для решения спорных вопросов, касающихся выплатам медработникам. Люди не раз жаловались на то, что им не выплачивают положенные за борьбу с COVID-19 деньги. Владимир Уйба в очередном видеообращении пообещал, что группу будет рассматривать каждое обращение по этому поводу.

Владимир Уйба о ситуации в Коми на 1 июня.

- Есть очень много тонкостей, нюансов, которые возможно не очень четко прочитываются в постановлениях. Я подчеркну: любое постановление мы прочитываем в пользу медработников, - сказал врио главы региона.

В рабочую группу войдут в том числе и представители независимых профсоюзов.

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