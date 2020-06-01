2020-06-01T19:58:44+03:00
Общество

В Коми создадут рабочую группу для решения спорных вопросов по выплатам медикам

Работники не раз жаловались на то, что не получили положенные деньги
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
В Коми многие медработники жалуются на то, что не получили выплаты за борьбу с коронавирусомВ Коми многие медработники жалуются на то, что не получили выплаты за борьбу с коронавирусом
Изменить размер текста:

В Коми создадут рабочую группу для решения спорных вопросов, касающихся выплатам медработникам. Люди не раз жаловались на то, что им не выплачивают положенные за борьбу с COVID-19 деньги. Владимир Уйба в очередном видеообращении пообещал, что группу будет рассматривать каждое обращение по этому поводу.

Владимир Уйба о ситуации в Коми на 1 июня.

- Есть очень много тонкостей, нюансов, которые возможно не очень четко прочитываются в постановлениях. Я подчеркну: любое постановление мы прочитываем в пользу медработников, - сказал врио главы региона.

В рабочую группу войдут в том числе и представители независимых профсоюзов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Работники Республиканской инфекционной больницы записали видеообращение

Люди жалуются на то, что они так и не получили выплаты за борьбу с COVID-19 (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «КОРОНАВИРУС РЕСПУБЛИКА КОМИ 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24