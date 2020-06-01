В Воркуте появится отделение для долечивания пациентов с COVID-19

В Воркуте появится отделение для долечивания пациентов с коронавирусом. Койко-места планируют развернуть в бывшем здании отделения Профпатологии. После осмотра здания и помещений примут решение о возможном количестве новых коек и дополнительном приеме на работу младшего и среднего медперсонала. Об этом сообщает пресс-служба воркутинской администрации.

Как пояснил главный врач Воркутинской инфекционной больницы Сергей Бакаев, данная коечная база необходима для размещения воркутинцев, уже прошедших курс лечения, не имеющих клинической картины и симптоматики заболевания, ожидающих повторные тесты на COVID. Таких в Воркуте сейчас более 25 человек:

- Эти пациенты должны получить два отрицательных теста, без которых врачи не могут выписать их из больницы и освободить места для новых больных. Кроме того, мы намерены предложить своим сотрудникам отдельное проживание от семей, чтобы сократить контакты как со здоровыми, так и возможно уже инфицированными людьми. С этой целью ведутся переговоры с руководством гостиницы «Горняк» на размещение 24 сотрудников инфекционной больницы. Все затраты берет на себя медучреждение и, соответственно, Министерство здравоохранения РК.

На сегодняшний день в Воркуте отмечается негативная тенденция по распространению коронавирусной инфекции. В инфекционной больнице в настоящее время находятся около 140 человек, еще порядка 20 отправлены санавиацией в Сыктывкар. Многие заболевшие, не имеющие пневмонии, проходят лечение амбулаторно. Пациенты с подтвержденным диагнозом в большинстве своем работники из совершенно разных сферах. При этом в последние дни в больницу стали поступать пожилые горожане из, так называемых, семейных очагов. Появились и первые пациенты со сложным течением болезни на фоне сопутствующих диагнозов и системных заболеваний. В подключении к аппаратам ИВЛ пациенты с COVID в Воркуте пока не нуждаются.

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