Коронавирус в Коми: карта заражения на 1 июня 2020 года

Сегодня в Коми зарегистрировали еще 30 случаев заражения коронавирусом. Изучаем карту республики и выясняем, какие муниципалитеты за выходные и сегодня показали рост.

Так, количество случаев заражения серьезно выросло в Воркуте и Усинске. Эти города идут следом за Сыктывкаром по количеству случаев заражения: в Воркуте 110, в Усинске 225. В Ухте количество инфицированных с начала эпидемии выросло до 43, в Княжпогостском районе — до 34, в Усть-Куломском районе — до 40, в Инте до 59.

В Печоре, Сосногорском и Усть-Вымском районе изменений в коронавирусной статистике нет. Остальные муниципалитеты данные не обновляли.

Инфографика Алексея Понарядова

*** Уважаемые читатели! Мы не претендуем на абсолютную достоверность статистики по распространению коронавируса в городах и районах Республики Коми. Ежедневно мы опираемся на официальные цифры данных сайта Стопкоронавирус.рф и Роспотребнадзора Коми по региону. Раскладку по муниципалитетам республики редакция «Комсомолки» собирает вручную, изучая каждый по отдельности. Учитывая то, что существует несколько этапов подтверждения новых случаев заболевания COVID-19, а также возможные бюрократические препятствия в фиксирования этих свежих случаев, возможны некоторые неточности. Так как не все города и районы относятся ответственно к статистике по коронавирусу в своем муниципалитете, редакции «КП-Коми» приходится все нераспознанные случаи заболевания COVID-19 приписывать к Сыктывкару. Благодарим за понимание!

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