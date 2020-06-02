2020-06-02T09:25:37+03:00
Общество

В Воркуте сожгли автомобиль журналиста после сюжета о невыплатах медикам

Происшествие осветили крупные российские издания
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Один из корпусов больницы скорой медицинской помощи № 1 города Воркуты. Иллюстрация: заполярка-онлайн.рфОдин из корпусов больницы скорой медицинской помощи № 1 города Воркуты. Иллюстрация: заполярка-онлайн.рф
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Главреду телеканала «ТВ ГАЛО» («Воркута ТНТ») Геннадию Князеву неизвестные сожгли автомобиль. Инцидент произошел ночью 1 июня, когда мужчина был в редакции. Журналист предполагает, что это связано с сюжетом о том, что медики скорой помощи не получают коронавирусные выплаты.

Злоумышленники заблокировали входную дверь, а затем и машину. Случайные прохожие вызвали МЧС, однако Renault Duster уже было не спасти. Сообщается, что восстановлению авто не подлежит. Ранее неизвестные повредили шины на машине Князева. По этому факту ведется следствие.

Кстати, происшествие в заполярном городе осветили такие крупные издания, как телеканал «Дождь», РИА новости и Eurasia Daily.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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