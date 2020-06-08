2020-06-08T19:20:32+03:00
Общество

В Воркуте опровергли слухи о смерти директора шахты из-за коронавируса

Они появились в соцсетях
Дарья ЮДИНА
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Фото из группы "Северсталь|Воркутауголь" "ВКонтакте"Фото из группы "Северсталь|Воркутауголь" "ВКонтакте"
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В соцсетях появились слухи о том, что директор одной из шахт «Воркутауголь» скончался из-за последствий коронавируса. Однако в компании эту информацию опровергли.

– Данные сведения не соответствует действительности. Убедительно просим не распространять недостоверную информацию, – сообщает пресс-служба «Воркутауголь».

Там также отметили, что компания не имеет права разглашать информацию о сотрудниках, зараженных или с подозрением на COVID-19, так как это врачебная тайна.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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