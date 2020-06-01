Эксперты на Первом канала пытались найти «страшную тайну» в истории сыктывкарки, которая нашла отца в подвале

В эфир Первого канала вышла передача «На самом деле» о сыктывкарке, которая нашла своего отца в подвале недалеко от дома спустя 24 года поисков. На протяжении всей передачи эксперты пытались выяснить, почему экс-бездомный Николай не пытался воссоединиться с семьей.

11 мая этого года благодаря проекту «Сытый гражданин», журналисту и блогеру Наталии Бешкаревой молодая сыктывкарка Анастасия нашла своего отца, которого искала долгие 24 года. Удивительной историей заинтересовался Первый канал: семье посвятили выпуск популярной передачи. На протяжении программы эксперты пытались докопаться до истины, почему Николай, несмотря на сложные условия жизни, не пытался увидеться с детьми.

Почти час в эфире передачи семья находилась под лучами прожекторов: каждая перипетия жизни Николая дотошно рассматривалась экспертом-полиграфологом (человек, который профессионально оказывает услуги по тестированию на детекторе лжи) и экспертом-профайлером (эксперт по выявлению лжи на основе мимики, жестов человека и его манеры говорить). Специалисты то и дело говорили, что стыд, который не позволял Николаю видеться семьей, - это не настоящая причина уклонения от встреч.

Пожалуй самый трогательный момент передачи - встреча Николая и его жены Елены. Спустя четверть века женщина увидела бывшего мужа впервые. Войдя в студию, она прошла мимо экс-супруга, даже не посмотрев на мужчину. Кстати, продюсерам программы пришлось приложить немало усилий, чтобы просто уговорить Елену приехать на Первый канал. Однако женщина пересилила себя, подошла к экс-супругу и обняла его. «В обиде на меня? Видеться будем?» - спрашивает Николай, а Елена, обнимая его со слезами на глазах, говорит: «Да». Вишенка на торте - встреча Николая с сыном Виталием, которого он видел в последний раз тоже четверть века назад. Сейчас Виталий серьезный взрослый мужчина, он как две капли воды похож на отца.

Полный выпуск передачи, где Николай рассказывает о своей преступной жизни, тюрьме, уходу из семьи, рождении еще одного ребенка, которого забрали в детдом в первый день жизни, вы можете посмотреть по этой ссылке. С рассказом о трогательной встрече можете познакомиться вот тут.

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