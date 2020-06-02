Сыктывкарец выиграл в песенном конкурсе от федерального канала

Сыктывкарский музыкант Илья Дуркин написал музыку на стихи своего брата Дмитрия. Композицию семейный дуэт посвятил прадеду, который погиб на войне. Песня получила признание - первое место в конкурсе от Первого канала и канала «Победа».

Сыктывкарец вместе с братом представил на конкурс федерального канала песню «Портрет прадеда». Композицию талантливые сыктывкарцы посвятили Василию Степановичу Дуркину, который погиб в марте 1942 года на Волховском фронте.

- Остался его портрет, на котором молодой и красивый парень смотрит на нас из глубины лет твердым уверенным взглядом. По этому поводу сначала родились стихи, а затем и песня, - говорит музыкант Илья Дуркин.

Недавно стало известно, что композиция обошла множество конкурентов и заняла первое место в номинации «Авторская песня». Музыкант получил диплом победителя и умную колонку в подарок. Кроме того, композицию артиста показали в эфире телеканала «Победа».

Песочная анимация к 9мая. Портрет прадеда..Вечная слава защитникам нашей Родины Песочная анимация Светлана Шилова Музыка и исполнение Илья Дуркин Текст песни Дмитрий Васильев

- Я написал музыку, которая понравилась самым главным моим критикам, - семье. Они и заставили меня участвовать в конкурсе «Спасибо за Победу» Спонтанно и быстро получилась хорошая, на мой взгляд, песня. Она тронула сердца многих слушателей, а для нас это самая большая награда! - подытожил музыкант.

Вот так выглядит диплом за первое место в конкурсе

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