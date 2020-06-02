Прокуратура Коми отреагировала на жалобу воркутинских медработников о выплатах

Прокуратура Коми отреагировала на жалобу воркутинских медработников о неполученных выплатах, положенных за работу с больными коронавирусом. Ведомство начало проверку после видеообращения. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Ранее прокуратура Воркуты по поручению региональной прокуратуры проверила, получают ли работники Воркутинской больницы скорой медицинской помощи положенные им выплаты. Оказалось, что в учреждении отсутствует локальный акт, регулирующий вопросы начисления указанных выплат. После внесли представление об устранении нарушений, которое сейчас рассматривают.

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