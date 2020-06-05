Вроде существует, а вроде и нет: правозащитник - о странной парковке в Сыктывкаре

Со стоянки около сыктывкарского аэропорта эвакуировали на штрафстоянку машину автоледи. Горожанка обратилась за помощью к правозащитнику. Игорь Сажин сообщает, что стоянка не может использоваться автомобилистами из-за сложного построения проезжей части, которое позволило вышестоящим органам по своему трактовать ПДД. Общественник с подобным положением дел не согласился и составил жалобу в суд.

- Пожаловалась сыктывкарка, что ее авто увезли на штрафстоянку из-за того, что оно стояло под знаком «остановка запрещена». Женщина говорит, что ставит машину на это место уже в течении длительного времени, и знаки дорожного движения последнее время не менялись. Однако полиция стала забирать с этого места машины без всякого предупреждения и отвозить на штрафстоянку, - говорит правозащитник.

Игорь Сажин осмотрел место, где забрали машину. Он отметил, что знаки не запрещают парковать там машины. Один знак указывает на парковку вдоль улицы Колхозной. Другой знак указывает на парковку на площадке перед старым зданием аэропорта, огороженную бетонными болванками. Место, где женщина припарковала машину, никаким знаком не регулируется. В момент осмотра там стояло с десяток машин: никто и никуда их не эвакуировал.

Правозащитник стал разбираться в ситуации и выяснил, что знак «остановка запрещена» стоит с правой стороны кольцевой дороги перед старым зданием аэропорта. ПДД гласит, что знак «распространяет свое действие только на ту сторону проезжей части, на которой установлен знак».

- Ключевая фраза «проезжая часть». Проезжая часть за знаком указывает на запрет парковки вдоль кольцевой дороги, но никак не на парковку вдоль бетонных болванов. Если бы тот, кто ставил знак, хотел бы избежать двойственного толкования, то он бы под знаком поставил стрелку, которая бы рассказывала, что парковка запрещена именно вдоль бетонных болванов, но такой стрелки нет. На этой фотографии (опубликована ниже) хорошо видна такая стрелка на запрет парковки вдоль улицы Колхозной. Почему знак возле кольцевого движения у здания старого аэропорта создает условие непредсказуемости? Эта непредсказуемость создана либо специально, либо случайно? - рассуждает общественник.

Фото Игоря Сажина

Позже Игорь Сажин ознакомился с протоколом по делу о штрафе сыктывкарки возле аэропорта. Оказывается, большая площадка перед аэропортом Сыктывкара в принципе не может использоваться, как парковка для машин.

- Если вы подъехали к аэропорту, чтобы встретить человека, и встали на эту площадку, то вас имеют право оштрафовать, потому что эта площадка не может использоваться для стоянки в рядах рядом друг с другом. Стоять можно только, если вы поставите машину вдоль дороги друг за другом. То есть место, где очень нужно поставить машину ближе к аэропорту для встречи родных и близких, место стоянки работники полиции срочно сократили. При этом они создали систему, когда как бы ты не ставил машину, ты все равно оказываешься не прав и нарушаешь ПДД. Огромная площадка перед аэропортом, традиционно используемая для пассажиров, по прихоти полиции не может использоваться совсем, она может лишь пустовать. Это что глупость? - говорит Игорь Сажин, который будет отстаивать права автоледи в суде.

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«Персонал был вынужден в таких условиях вести битву с коронавирусом»,- говорит правозащитник Игорь Сажин (подробности).