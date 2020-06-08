2020-06-08T14:02:11+03:00
Общество

Жителей Коми ужаснули платежки за тепло: фигурируют суммы от 50 и свыше 80 тысяч рублей

Направлено заявление в прокуратуру
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Люди не понимают, откуда берутся гигантские цифрыЛюди не понимают, откуда берутся гигантские цифрыФото: Мария ЛЕНЦ
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В правительство Коми стали поступать жалобы на большие счета за тепло в Ижме. Врио главы Коми Владимир Уйба в традиционном выпуске ответов жителям Коми отметил, что в счетах за тепло, которые получили ижемцы, фигурировали суммы в 52-82 тысячи рублей.

- Мы взяли инициативу в свои руки, собрали все заявления и от администрации написали коллективное заявление в прокуратуру, - рассказал Уйба. - Эта работа будет проходить под нашим патронажем. Чтобы тепловым компаниям было понятно: ни в коем случае нельзя поправлять свое финансовое положение за счет кошелька жителей республики. Это абсолютно некорректно. Это какая-то ошибка, тем не менее такие счета приходят людям, и они переживают. Поэтому будут разбирательства, - резюмировал он.

В начале апреля жители Усинска ошалели от гигантских счетов за тепло. Со временем в ситуации разобрались - после проверки прокуратуры стало ясно, что причина ошибки, стоившей нервов людям, - недостатки оборудования тепловой компании.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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