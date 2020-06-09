2020-06-09T14:20:52+03:00
Общество

Раскрыта информация о нулевом пациенте с коронавирусом в Коми

Спустя почти три месяца наконец-то рассказали подробности о первом пациенте с COVID-19
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Врачи на передовой борьбы с коронавирусомВрачи на передовой борьбы с коронавирусомФото: Михаил ПАТЛИС
Изменить размер текста:

В середине марта, когда коронавирус добрался до Коми, о загадочном нулевом пациенте — студенте из Ирана — было известно достаточно мало. Слухи, разговоры и перешептывания о завезенном COVID-19 утихли быстро, так как повестку дня перекрыла другая важная новость — коронавирусная вспышка в Эжвинской больнице. Спустя почти три месяца в Коми наконец-то раскрыли подробности о первом пациенте с коронавирусом в республике.

Первый пациент с COVID-19 поступил в инфекционную больницу Сыктывкара в середине марта. Студент из Ирана не имел конкретных жалоб, тем не менее приехал из неблагополучной по эпидобстановке стране, передает слова врача-инфекциониста Республиканской инфекционной больницы Дмитрия Киршина Комиинформ.

- Мы к нему шли потенциально как к пациенту с коронавирусом. Студент находился в удовлетворительном состоянии. Тем не менее в стационаре пришлось лежать долго. В третьей декаде марта, когда уже пошла вспышка, ситуация была уже более серьезная, - отметил врач.

Напомним, что в третьей декаде марта штаб по борьбе с коронавирусом в Коми бодро отрапортовал, что единственный пациент с COVID-19 излечился. Все вздохнули с облегчением. Никто еще тогда не знал, что всего через день в Эжвинской городской больнице произойдет коронавирусная вспышка, которая прославится на весь мир.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Назван нулевой пациент с коронавирусом в России

Им оказался мужчина средних лет, который передал вирус сначала своим родителям (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Сын задыхался на глазах, а мы застряли в пробке»: отец через соцсети нашел полицейских, которые доставили до больницы его ребенка
Теперь иркутянин Роман Климов планирует встретиться с инспекторами Владиславом Харахиновым и Анатолием Зверевым и пожать им руку
Новости 24
В Коми игнорируют правила торговли алкоголем
В Сыктывкаре на городском пляже дежурят спасатели
В Сыктывкаре зазвучат сирены
В Коми 22-летняя девушка села пьяной за руль и попала в ДТП (фото)
Погода в Коми 9 июня
Жители Коми 12 июня могут исполнить Гимн России с балкона
Вновь стал ходить автобус № 570 «Усть-Цильма – Ираёль»
Жители Коми за снимок Сыктывкара могут получить смартфон
Кировский парк в Сыктывкаре повторно обработан против клещей
Жителям Коми предлагают спеть гимн страны 12 июня
Исследование: почему поколение Y покупает квартиры
Молодого жителя Эжвы лишили свободы за избиение
При ДТП в Печоре пострадали подростки
В Коми объявлен чрезвычайный уровень пожароопасности
На пожаре в Воркуте спасли двух человек
Погода в Коми 8 июня
Конкурс «Родвуж» на лучший проект для коми диаспоры
Мэрия Воркуты ищет подрядчика на отлов бродячих собак
Погода в Коми на 7 июня