Раскрыта информация о нулевом пациенте с коронавирусом в Коми

В середине марта, когда коронавирус добрался до Коми, о загадочном нулевом пациенте — студенте из Ирана — было известно достаточно мало. Слухи, разговоры и перешептывания о завезенном COVID-19 утихли быстро, так как повестку дня перекрыла другая важная новость — коронавирусная вспышка в Эжвинской больнице. Спустя почти три месяца в Коми наконец-то раскрыли подробности о первом пациенте с коронавирусом в республике.

Первый пациент с COVID-19 поступил в инфекционную больницу Сыктывкара в середине марта. Студент из Ирана не имел конкретных жалоб, тем не менее приехал из неблагополучной по эпидобстановке стране, передает слова врача-инфекциониста Республиканской инфекционной больницы Дмитрия Киршина Комиинформ.

- Мы к нему шли потенциально как к пациенту с коронавирусом. Студент находился в удовлетворительном состоянии. Тем не менее в стационаре пришлось лежать долго. В третьей декаде марта, когда уже пошла вспышка, ситуация была уже более серьезная, - отметил врач.

Напомним, что в третьей декаде марта штаб по борьбе с коронавирусом в Коми бодро отрапортовал, что единственный пациент с COVID-19 излечился. Все вздохнули с облегчением. Никто еще тогда не знал, что всего через день в Эжвинской городской больнице произойдет коронавирусная вспышка, которая прославится на весь мир.

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