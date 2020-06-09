2020-06-09T20:32:10+03:00
Общество

Жителям Коми, пострадавшим от половодья, должны выплатить компенсацию до 1 июля

Руководителям муниципалитетов поручили ускорить оценку нанесенного ущерба
Дарья ЮДИНА
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Фото пресс-службы ГУ МЧС России по КомиФото пресс-службы ГУ МЧС России по Коми
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В Коми работу по оценке нанесенного половодьем ущерба хотят завершить до 1 июля. До этого же числа должны выплатить компенсацию всем пострадавшим. Деньги выдадут из резервного фонда республики. Об этом в очередном видеообращении сообщил врио губернатора Владимир Уйба.

- Я дал указание главам муниципалитетов ускорить работу, провести обследование домов, имущества и как можно быстрее представить все данные. Из резервного фонда республики мы выделим помощь людям. Поставил задачу до 1 июля эту работу закончить, - сказал Владимир Уйба в видеообращении.

Владимир Уйба о ситуации в Коми на 9 июня.0:01 - о ситуации с коронавирусом в Коми на 9 июня 00:59 - о восстановлении дорог после паводка 02:26 - о помощи людям, пострадавшим от паводка 03:13 - о готовности Коми к летнему пожароопасному периоду 03:54 - о безопасности при отдыхе на воде 04:18 - о выделении средств на создание спортивной инфраструктуры в Сыктывкаре

Напомним, что в этом из-за половодья режим ЧС вводили в шести муниципалитетах. Сейчас режим сняли везде. Эксперты говорят о том, что настолько масштабный паводок не наблюдали более 30 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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