В Коми пьяный водитель не смог сбежать от полицейских и съехал в кювет

В ночь с 4 на 5 июля экипаж ГИБДД дежурил в Жешарте Усть-Вымского района. Инспекторы заметили автомашину с затонированными стеклами. Сотрудники полиции потребовали водителя остановиться, однако парень решил сбежать. Тогда инспекторы погнались за ним, сообщает пресс-служба МВД по Коми.

Во время погони напротив дома № 73 по улице Башлыкова, водитель не справился с управлением. Машина съехала в левый по ходу движения кювет и опрокинулась. Пострадал и 20-летний горе-водитель и трое его приятелей, находившихся в салоне.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="480" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/789181" frameborder="0"></iframe> Погоня в Усть-Вымском районе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="480" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/789181" frameborder="0"></iframe> Погоня в Усть-Вымском районе.

Было установлено, что водитель ВАЗа был пьян. Водительского удостоверения у него не было. Парень никогда его и не имел. Пьяная езда, неповиновение сотрудникам полиции к этому добавилось отсутствие полиса ОСАГО и подложный номер.

В итоге, за одну поездку на парня без водительских прав составили протоколы по восьми статьям.

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