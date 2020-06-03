2020-06-03T14:53:31+03:00
Общество

Стало известно, сколько плацкартных вагонов нового поколения курсирует по Коми

Они поступили на службу совсем недавно - в марте этого года
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Ноу-хау - это шторки. Да здравствует личное пространствоНоу-хау - это шторки. Да здравствует личное пространство
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Жители Коми делятся в соцсетях фото комфортабельных вагонов, которые курсируют по республике. Пресс-служба АО «Федеральная пассажирская компания» в запросе «КП-Коми» уточнила, сколько всего таких чудо-вагонов с обновленным интерьером можно встретить в составе поездов, передвигающихся по республике.

- На сегодняшний день через Коми курсирует два поезда, в составы которых включены модернизированные вагоны. С марта 2020 года 11 вагонов распределены по четырем составам поезда №309/310 сообщением АдлерВоркута. Кроме того, 4 таких вагона курсируют в четырех составах поезда №311/312 Воркута – Новороссийск, - уточнили в пресс-службе компании.

Работы по модернизации вагонов осуществляются на Тамбовском вагоноремонтном заводе. Главное отличие обновленного интерьера — возможность организации личного пространства для каждого пассажира за счет перегородок со встроенными лестницами и индивидуальных шторок. В вагонах предусмотрены диваны с подголовниками, индивидуальное освещение, электрические розетки и USB-порты. В коридоре установлен фильтр для очистки воды с возможностью ее подогрева и охлаждения, а также сенсорная панель и многое другое.

Как уточняют читатели «КП-Коми», билет в плацкартный вагон поезда Адлер – Воркута стоит порядка семи тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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