2020-06-03T15:00:20+03:00
Общество

В Коми от коронавируса выздоровели еще 53 человека

Но количество смертей тоже выросло
Дарья ЮДИНА
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В Коми коронавирус выявили у еще 33 человекВ Коми коронавирус выявили у еще 33 человек
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По официальной информации Управления Роспотребнадзора в Коми, с начала эпидемии лабораторно подтверждено 1426 случаев заболевания COVID-19. Сегодня зафиксировали 33 новых случая.

Всего под медицинским наблюдением находится 1550 человек: 1601 контактировали с заболевшими, 47 прибыли из-за рубежа.

Излечились от коронавируса еще 53 человека. Всего выздоровел 801 человек. Количество летальных исходов у пациентов с COVID-19 в республике возросло до 25.

За последние сутки снято с медицинского учёта 69 человек. У них подозрения на коронавирус не подтвердились.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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