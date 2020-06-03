В Коми от коронавируса выздоровели еще 53 человека

По официальной информации Управления Роспотребнадзора в Коми, с начала эпидемии лабораторно подтверждено 1426 случаев заболевания COVID-19. Сегодня зафиксировали 33 новых случая.

Всего под медицинским наблюдением находится 1550 человек: 1601 контактировали с заболевшими, 47 прибыли из-за рубежа.

Излечились от коронавируса еще 53 человека. Всего выздоровел 801 человек. Количество летальных исходов у пациентов с COVID-19 в республике возросло до 25.

За последние сутки снято с медицинского учёта 69 человек. У них подозрения на коронавирус не подтвердились.

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