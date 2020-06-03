2020-06-03T16:07:34+03:00
Общество

«Лапа была вывернута на 180 градусов»: неизвестный сбил собаку, которая была символом улицы в Сыктывкаре

Зоозащитникам нужна помощь
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Неравнодушные пенсионеры приютили бедную собакуНеравнодушные пенсионеры приютили бедную собаку
Изменить размер текста:

В Сыктывкаре неизвестный сбил бездомную собаку Боню, которая за много лет успела стать символом улицы Восточной. Если бы не помощь зоозащитников, животное бы погибло. Сейчас все треволнения позади, и эта история получит счастливое завершение, если удастся пристроить собак в доме, где сейчас обитает Боня.

Боня всегда обитала на улице Восточной, ее подкармливали местные жители и считали своей, общей собакой. Когда-то и у Бони были хозяева, но они переехали в Дырнос, а животное бросили. Боня не унывала, жила на улице, старела и становилась неотъемлемой частью Восточной. Однажды собаку сбили, но с помощью крутых ветеринаров и приюта «Друг» ее поставили на лапы.

- Этой весной мне позвонили бабушки с этой улицы и рассказали, что Боню сбила машина. Сперва я не переживала, Боня после предыдущего перелома выглядит так, что ей нужна помощь, но на самом деле старушка крепка. Когда пришла на место, то увидела, что здоровая лапка Бони вывернута на 180 градусов. Посмотрели по камерам видеонаблюдения: мужчина, сбивший собаку, просто вышел на улицу, равнодушно посмотрел на Боню, сел в машину, хлопнув дверью и поехал дальше по своим делам, - рассказывает известный в Сыктывкаре зооволонтер и художник Инга Поповская.

Сейчас Боня идет на поправку

Сейчас Боня идет на поправку

Волонтеры взялись за лечение Бони, оно было долгим и непростым. Но сейчас, к счастью, старая собака идет на поправку. Живет она под Сыктывкаром в дачном сообществе у неравнодушных пенсионеров, у которых кроме раненой собаки кормятся еще четыре пса. Они готовы оставить Боню насовсем, но для этого нужно пристроить хотя бы одну собаку, которую они держат.

- А собаки у Людмилы Степановны и Виктора Николаевича крутые, настоящие охотники, - подытожила Инга.

Если вы можете приютить собаку или у вас есть на примете тот, кто может помочь, то пишите Инге. А подробнее о крутых собаках вы можете прочитать вот здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зоозащитники Усинска собирают деньги для того, чтобы сохранить приют для животных: нужна помощь

Средства им необходимы для проведения дорогостоящей экспертизы (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Пособия военнослужащим в 2020 году
Российская Федерация уделяет пристальное внимание обороноспособности страны, ее вооруженным силам и, конечно, военнослужащим. «Комсомолка» вместе с юристом решила разобраться, какие выплачиваются пособия военнослужащим в 2020 году
«Мы выиграли суд, но опять всем должны»: семья, забравшая сирот из детдома, никак не разберется с их «горе-наследством»
Скоро исполнится год с момента удочерения, а проблемам конца и края не видно: на родителях висят чужие долги за капремонт, да еще и судебные приставы хотят с ними судиться
Новости 24
Жительница Инты похитила почти 400 тысяч рублей
Юлия Белорукова рассказала о беременности и тренировках
В Сыктывкаре приступили к перекладке ливнёвки по Октябрьскому проспекту
Житель Усть-Кулома убил соседку. И спокойно лёг спать.
В Сыктывкаре мерседес пытался "убежать" от ГИБДД
27 жителей Сыктывкара нарушили режим ограничений
В Коми введут систему учёта вахтовиков
В Ухте за несколько месяцев пострадали пятеро детей
В Сыктывкаре работники "Магнита" забыли о мерах профилактики
Погода в Коми 3 июня: вот и лето
В Коми МФЦ возвращаются к обычному режиму работы
В аварии в Сыктывкаре пострадала 5-летняя девочка
Сыктывкарец разбил стекло патрульного автомобиля
С начала года жителей Коми стало меньше почти на две тысячи человек
Тренер самбо в Сыктывкаре подделал медицинский документ
Наука в Коми
Погода в Коми 2 июня: а где же лето?
Ученым Коми предлагают побороться за премии правительства РК
Молотком по голове: житель Сыктывкара чуть не убил приятеля
В Ухте двое водителей повторно сели за руль в состоянии опьянения
На пожаре в Троицко-Печорске спасли трёх человек
В Сыктывкаре экс-директор предприятия вернет в казну больше 5 миллионов рублей
Жительница Коми хотела получить выигрыш, а лишилась своих сбережений
Погода в Коми 1 июня
Мобильный комплекс поступил в Усть–Куломскую ЦРБ