«Лапа была вывернута на 180 градусов»: неизвестный сбил собаку, которая была символом улицы в Сыктывкаре

В Сыктывкаре неизвестный сбил бездомную собаку Боню, которая за много лет успела стать символом улицы Восточной. Если бы не помощь зоозащитников, животное бы погибло. Сейчас все треволнения позади, и эта история получит счастливое завершение, если удастся пристроить собак в доме, где сейчас обитает Боня.

Боня всегда обитала на улице Восточной, ее подкармливали местные жители и считали своей, общей собакой. Когда-то и у Бони были хозяева, но они переехали в Дырнос, а животное бросили. Боня не унывала, жила на улице, старела и становилась неотъемлемой частью Восточной. Однажды собаку сбили, но с помощью крутых ветеринаров и приюта «Друг» ее поставили на лапы.

- Этой весной мне позвонили бабушки с этой улицы и рассказали, что Боню сбила машина. Сперва я не переживала, Боня после предыдущего перелома выглядит так, что ей нужна помощь, но на самом деле старушка крепка. Когда пришла на место, то увидела, что здоровая лапка Бони вывернута на 180 градусов. Посмотрели по камерам видеонаблюдения: мужчина, сбивший собаку, просто вышел на улицу, равнодушно посмотрел на Боню, сел в машину, хлопнув дверью и поехал дальше по своим делам, - рассказывает известный в Сыктывкаре зооволонтер и художник Инга Поповская.

Сейчас Боня идет на поправку

Волонтеры взялись за лечение Бони, оно было долгим и непростым. Но сейчас, к счастью, старая собака идет на поправку. Живет она под Сыктывкаром в дачном сообществе у неравнодушных пенсионеров, у которых кроме раненой собаки кормятся еще четыре пса. Они готовы оставить Боню насовсем, но для этого нужно пристроить хотя бы одну собаку, которую они держат.

- А собаки у Людмилы Степановны и Виктора Николаевича крутые, настоящие охотники, - подытожила Инга.

Если вы можете приютить собаку или у вас есть на примете тот, кто может помочь, то пишите Инге. А подробнее о крутых собаках вы можете прочитать вот здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зоозащитники Усинска собирают деньги для того, чтобы сохранить приют для животных: нужна помощь

Средства им необходимы для проведения дорогостоящей экспертизы (подробности).