Выборы главы района в Печоре отменили

«Мы выиграли суд, но опять всем должны»: семья, забравшая сирот из детдома, никак не разберется с их «горе-наследством»

Скоро исполнится год с момента удочерения, а проблемам конца и края не видно: на родителях висят чужие долги за капремонт, да еще и судебные приставы хотят с ними судиться