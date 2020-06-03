Выборы главы района в Печоре отменили
В Печоре отменили выборы главы районной администрации. Так решили депутаты Печорского района.
Напомним, что экс-глава местной администрации Наталья Паншина 19 мая по собственному желанию покинула пост. 22 мая в муниципалитете объявили о конкурсе на должность главы Печорского района, 25 мая уже должны были принимать документы от претендентов. Однако вчера депутаты совета отменили свое ранее принятое решение.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Наталья Паншина: «Прошу не искать в моем решении какой-то подоплеки»
Прощальное послание экс-главы районной администрации (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU