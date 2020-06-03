Строящаяся школа-сад в селе Дутово в будущем примет 80 детей

Строящаяся в селе Дутово школа-сад готова на 37%, передает пресс-служба главы Коми. Общая стоимость проекта – 159,4 миллионов рублей. В будущем здание примет 60 школьников и 20 дошколят.

Металлический каркас школы уже установлен. Идет перенос тепловых сетей, монтаж канализации, устройство полов и кровли. До 5 июня планируют объявить торги на закупку оборудования.

С начала мая работы приостановили, так как дороги не было и стройматериалы нельзя было привезти. Работы возобновили после восстановления пути 1 июня. Сейчас стройка отстает от графика на месяц, поэтому врио главы Коми Владимир Уйба велел подрядчику ускориться.

- С 8 июня мы начнем отделочные работы в детском садике и части школы, - сообщил представитель подрядчика Александр Семенов. - Стеновые панели готовы, лежат в Ухте.

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