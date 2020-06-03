Житель Коми не смог опротестовать повышение платы за капремонт в Конституционном суде

Житель Усинска попытался опротестовать в Конститутционном суде постановление о повышении платы за капремонт. Суд посчитал, что повышение не противоречит законам.

С начала 2020 года в Коми в три раза выросла плата за капремонт от 7,38 до 9,15 рублей за квадратный метр. Такие цены прописаны в постановлении правительства.

Житель Усинска попытался обжаловать постановление. Мужчина указал на то, что у повышения нет экономического обоснования. Ещё он отнес плату за капремонт к налоговым платежам, поэтому посчитал, что размер взноса нарушает его конституционные права.

Конституционный суд усинец убедить не смог. Суд решил, что положения постановления не противоречит нормами федерального и республиканского законодательства. Правоохранительный орган отметил, что внос нельзя отнести к налоговым платежам, так как не обладает характерными признаками. В этой части наш суд сослался на постановление Конституционного суда от 2016 года.

Тем не менее, суд указал, что оценка правомерности и экономической обоснованности установления минимальных размеров взносов на капремонт требуют исследования фактических обстоятельств дела, что входит в полномочия судов общей юрисдикции.

Однако республиканский Конституционный суд заметил, что экономическая обоснованность повышения требует исследования фактических обстоятельств дела а это входит в полномочия судов общей юрисдикции.

В итоге постановление о повышении платы за капремонт не противоречит Конституции Коми.

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