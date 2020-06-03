Коронавирус в Коми: карта заражения на 3 июня 2020 года

В Коми сегодня лабораторно подтвердили ещё 33 случая заражения COVID-19, итого 2-15 1426 случаев заражения с начала эпидемии. Какие муниципалитеты в этот раз зарегистрировали рост количества инфицированных изучаем карту республики.

Так, Усинск снова в антилидерах 16 новозаболевших, 241 случай заражения всего. В Ухте заболел еще один человек, но до товарища по карантину ей далеко: там с начала эпидемии всего зарегистрировали 45 «ковидных» пациентов. В Сыктывдинском районе три новоинфицированных и 37 случаев всего (UPD: в прошлой публикации количество случаев заражения в этом муниципалитете было указано неверно. Приносим свои извинения).

Инфографика Алексея Понарядова

Но все эти вместе взятые муниципалитеты по новым случаям заражения сегодня переплюнула Воркута. Всего вирус обнаружили 175 человек, 41 новый случай.

В Сосногорске, Вуктыле, Печоре, Инте, Койгородском, Усть-Куломском, Сысольском районе цифры в статистике по коронавирусу остались прежними. Остальные муниципалитеты данные сегодня не обновляли.

*** Уважаемые читатели! Мы не претендуем на абсолютную достоверность статистики по распространению коронавируса в городах и районах Республики Коми. Ежедневно мы опираемся на официальные цифры данных сайта Стопкоронавирус.рф и Роспотребнадзора Коми по региону. Раскладку по муниципалитетам республики редакция «Комсомолки» собирает вручную, изучая каждый по отдельности. Учитывая то, что существует несколько этапов подтверждения новых случаев заболевания COVID-19, а также возможные бюрократические препятствия в фиксирования этих свежих случаев, возможны некоторые неточности. Так как не все города и районы относятся ответственно к статистике по коронавирусу в своем муниципалитете, редакции «КП-Коми» приходится все нераспознанные случаи заболевания COVID-19 приписывать к Сыктывкару. Благодарим за понимание!

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