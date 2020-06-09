2020-06-09T17:08:52+03:00
Общество

Следователи начали проверку после падения ребенка с 5 этажа в Вуктыле

Мальчик находится в стабильном состоянии
Дарья ЮДИНА
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Следователи начали проверку после инцидента с 3-летним мальчиком в ВуктылеСледователи начали проверку после инцидента с 3-летним мальчиком в Вуктыле
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Следователи начали процессуальную проверку по факту падения 3-летнего мальчика с пятого этажа в Вуктыле. Сейчас малыш находится в местной больнице, его состояние, по словам врачей, стабильно. Об этом пишет пресс-служба СУ СК России по Коми.

Во время проверки следователи выяснят причины и обстоятельства инцидента. По результатам проверки в установленные сроки примут процессуальное решение.

Следственное управление напоминает: оставляя маленького ребенка без присмотра в комнате с открытыми окнами, вы рискуете его жизнью. Кроме того, за это могут привлечь к административной или уголовной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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