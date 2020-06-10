2020-06-10T11:00:56+03:00
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в Коми на 10 июня 2020: за сутки диагноз подтвердился у 67 человек

Сейчас в республике 1 693 лабораторно подтвержденных случая COVID-19
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Пока люди страдают от жары - коронавирус не дремлетПока люди страдают от жары - коронавирус не дремлетФото: Алексей БУЛАТОВ
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На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 10 июня в России 8 404 подтвержденных случая COVID-19, а в Коми - 67 новых случаев.

Сейчас в республике 1 693 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Скончались от инфекции уже 27 пациентов, а выздоровели от вируса 939 человек.

Скрин стопкоронавирус.рф

Скрин стопкоронавирус.рф

Кстати, власти Коми могут отменить первый этап снятия ограничений по коронавирусу, стартовавший 29 мая. Об этом сообщает врио главы республики Владимира Уйба: по его словам, жители пренебрежительно относятся к санитарным нормам, что привело к очередному скачку инфекции.

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Изучаем, где выявили новые случаи заражения (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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