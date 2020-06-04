2020-06-04T11:55:22+03:00
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в Коми на 4 июня 2020: за сутки диагноз подтвердился у 29 человек

Сейчас в республике 1 455 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Каждый день в Коми тестируют на коронавирус большое количество пациентовКаждый день в Коми тестируют на коронавирус большое количество пациентовФото: Алексей БУЛАТОВ
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На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 4 июня в России 8 831 подтвержденный случай COVID-19, а в Коми - 29 новых случаев.

Сейчас в республике 1 455 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Скончались от инфекции уже 25 пациентов, а выздоровели от вируса 816 человек.

Скрин с сайта стопкоронавирус.рф

Скрин с сайта стопкоронавирус.рф

Кстати, власти Коми могут отменить первый этап снятия ограничений по коронавирусу, стартовавший 29 мая. Об этом сообщает врио главы республики Владимира Уйба: по его словам, жители пренебрежительно относятся к санитарным нормам, что привело к очередному скачку инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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