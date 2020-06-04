2020-06-04T14:27:47+03:00
Общество

Жители Печоры пытаются уберечь редкую птицу, которая обосновалась на местном водоеме

Коронавирус настолько очистил природу, что прекрасные лебеди прилетают в черту городов республики
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото Алевтины ЛинденбоймФото Алевтины Линденбойм
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Жители центральных и удаленных уголков Коми с завидной регулярностью фотографируют грациозных лебедей, которые «швартуются» в местных водоемах. В последнее время такие сообщения появляются в соцсетях с завидной регулярностью. Среди них особо выделяется случай в Печоре — там жители обнаружили в местном водоеме в черте города лебедя-шипуна, что не могло их не удивить. В городской черте такую красоту редко встретишь.

Обитатели соцсетей сообщают, что молодой лебедь уже несколько дней плавает в водоеме в черте Печоры. Грациозная птица не могла не привлечь внимание многочисленных зевак, которые такой красоты живой природы никогда и не видели. Люди подкармливают лебедя хлебом, но делать этого категорически не стоит.

- Если вы будете кормить ее вредной пищей, то у птицы выработается привычка подкормки. Лебедь может привыкнуть и будет ждать еды всё лето, а в худшем случае надумает остаться у нас на зимовку. Это окажется погибелью для птицы в суровых северных условиях. Хотите помочь птице – не подкармливайте ее, не пугайте, и она отправится в места гнездования! - говорит фотограф Алевтина Линденбойм, которая сделала снимки красивой птицы.

Кстати, на водохранилище Печорской ГРЭС сейчас плавает стая из 12 лебедей. Местные жители на полном серьезе обсуждают возможность транспортировки одинокой птицы к своим собратьям. Правда, дальше дискуссии дело не пошло - люди боятся, что лебединая семья может просто заклевать неожиданного гостя.

Фото Алевтины Линденбойм

Фото Алевтины Линденбойм

Кандидат биологических наук Глеб Накул говорил «КП- Коми», что на территории Коми встречаются три вида лебедя. Два из них занесены к Красную книгу России — это малый тундровый лебедь (гнездится в Ненецком автономном округе) и лебедь-кликун (гнездится в тундре и в таежной зоне). Это два вида пролетают над Коми, делая миграционные остановки на водоемах для передышки. Третий вид - это лебедь-шипуна, и он довольно распространен в республике.

- Этот вид гнездится рядом с человеком. Эти птицы подпускают близко людей для фото, потому что пернатые к ним привычны. Этот вид интенсивно распространяет ареал обитания, даже появляется в городах. Прошлой весной на миграции наблюдал большие стаи шипуна, которые пролетали в южных районах Коми, в том числе над Сыктывкаром. Эти птицы зимуют в Западной Европе, - отметил Глеб Леонидович.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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