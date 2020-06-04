В Сыктывкаре застопорилась очистка рынка такси от нелегалов

В Сыктывкаре с осени прошлого года идут разговоры о подписании соглашения между агрегаторами такси и Минпромом Коми, чтобы очистить рынок от нелегалов. Это позволит таксистам с лицензиями зарабатывать спокойно и больше. Сообщалось, что с 1 мая соглашение начнет действовать. Однако этого не произошло. О препятствиях «КП-Коми» рассказал сыктывкарский водитель такси Павел Веселов.

Трудная ситуация в сфере пассажирских перевозок всколыхнула столицу Коми еще в октябре прошлого года. Тогда таксисты бастовали несколько дней, но протест не привел к видимым результатам. Зато в Минпроме заговорили о соглашении между агрегаторами и ведомствами, чтобы освободить рынок от нелегалов. Это в итоге позволило бы перевозчикам больше зарабатывать. Однако история с подписанием затянулась.

Таксист Павел Веселов написал обращение врио главы Коми и ходил в Минпром, чтобы получить ответ, когда соглашение будет работать. На днях он получил официальный ответ, что по ситуации на 1 мая соглашение подписано только с тремя службами такси (не охвачены еще как минимум четыре службы). Планировалось, что еще месяц назад программное обеспечение агрегаторов будут уже интегрировано с реестром выданных разрешений (размещено на сайте министерства). Пока же не все агрегаторы стремятся подписать документ, министерство ведет работу по вопросу технического сопровождения.

- Основной проблемой сферы такси является несовершенство федерального законодательства. Не предусмотрена зона ответственности и обязанности служб заказа такси, что является препятствием к привлечению таких лиц к ответственности. Для исправления ситуации, в целях повышения эффектности мер по пресечению деятельности нелегальных перевозчиков, органами государственной власти инициированы поправки в действующее законодательство, - говорится в официальном письме.

Ответ не устраивает водителей такси, которые борются за чистоту рынка перевозок. Павел Веселов отмечает, что в Архангельске подобное соглашение подписано давно, и оно работает. В Сыктывкаре же воз и ныне там.

- Конечно, нелегалы недовольны тем, что мы хотим очистить рынок. После того, как я писал об итогах встречи в местном сообществе такси, на меня в соцсетях началась массированная атака фейков. Всем, кто состоит у меня в друзьях, сообщают сведения, порочащие мои честь и достоинство и не соответствующие действительности. Но этим не испугать, будем и дальше бороться за легализацию рынка, - подытожил Павел Веселов.

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