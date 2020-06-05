70-летней пенсионерке из Инты, которая прославилась на всю Россию, поставили скамеечку на заброшенной остановке

На прошлой неделе пенсионерка из Инты оставила на заброшенной остановке рукописную записку с просьбой поставить на этом месте скромную лавочку. История попала в соцсети и разлетелась по стране. Реакция не заставила себя ждать - 70-летней Ольге Викторовне из Инты уже поставили красивую скамеечку, чтобы бабушка не страдала от усталости, ожидая автобус. Подробностями доброй истории с «КП-Коми» поделились в управляющей компании, которая решила помочь пенсионерке.

В конце мая один из пользователей популярного интернет-портала «Пикабу» заметил возле дороги необычное письмо. К крышке от компьютера был прикреплен рукописный текст: «Мне скоро 70 лет. Когда я возвращаюсь с огорода и жду маршрутку, хоть на землю ложись. Очень устаю! А бросить огородик - жалко. Сделайте здесь хотя бы примитивную скамеечку. Спасибо. Ольга Викторовна».

Вот так выглядит записка. Фото с сайта Пикабу

Записку разместили на сайте с миллионной аудиторией и история со скамейкой облетела всю Россию. Обитатели соцсетей отреагировали моментально. Например, жители Челябинской области не поленились написать в интернет-приемную администрации Инты, чтобы на этом месте поставили скромную лавочку. Другие обитатели соцсетей обсуждали возможность поставить скамейку на народные деньги.

Однако и до местных жителей долетела нашумевшая история. Управляющая компания «Инта-Приполярье» решила уважить просьбу пенсионерки. Руководитель управляйки Владимир Сергеевич Онохов рассказал «КП-Коми», что примерно десять лет назад на месте, где нашли записку, стояли двухэтажные деревянные дома и остановка. Затем деревяшки снесли, людей расселили, остановку убрали. Видимо у пожилой женщины недалеко от этого места остался дачный участок или просто огородик.

Автор поста поделился координатами

- Мы узнали об этой истории от местных жителей, которые к нам обратились. Понятно, что территория никоим образом к нам не относится. Но не часто подобные записки-просьбы появляются. Поставить скамейку — это несложно. Однако, чтобы найти место, где оставили записку, пришлось изрядно поездить-поискать. К счастью, спустя часы поисков нашли записку и поставили лавочку бабушке в прошлую пятницу, - рассказывает руководитель управляющей компании Владимир Сергеевич Онохов.

Вот так выглядела первая скамеечка. Фото: ЖКХ Инты

Однако на этом история со скамейкой не завершилось. Уже в понедельник на планерке УК начальник участка с поселка Восточный (то место, где нашли записку) доложил, что скамейка пропала. Стали разбираться и выяснили, что местная компания, которая занимается благоустройством, вместе с мусором решила утилизировать и скромную лавочку. «Ребята просто были не в теме», - говорит Владимир Сергеевич. В итоге руководство компании признало ошибку и восстановило на этом месте скамеечку. Уже в среду Ольге Викторовне поставили другую лавку — еще крепче и красивее.

Скрин с сайта пикабу

- Вот коротко и вся история наших скамеечек и бабушек. Не понимаю, зачем разносить ее по всей стране. Поставили и поставили. Понимаете, город у маленький, поэтому и отношение в людям доброжелательное. А вот ходить с гордо поднятой головой и кичится, мол, скамейку поставили… Зачем? Что в этом удивительного? - подытожил Владимир Сергеевич.

Кстати, читатели ресурса «Пикабу», благодаря которому историю о бабушке узнали по всей с стране, удовлетворены приятным завершением истории. Один из интинцев побывал на месте и убедился — скамейка стоит. «Я подошел к ней и потрогал. Она настоящая», - пишет житель приполярного города.

На бы очень хотелось узнать, понравилась ли Ольге Викторовне скамейка. Если вы знаете, как связаться с пенсионеркой, сообщите, пожалуйста, в редакцию - 8 904 239 39 82.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Четыре добрые истории, которые вас растрогают: как в Сыктывкаре изменились бездомные животные, когда обрели семью

Их предавали, били и издевались, но благодаря людям с щедрым сердцем жизнь подарила им второй шанс (подробности).