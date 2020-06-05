2020-06-05T17:32:02+03:00
Общество

Ярко-желтый "океан": как добраться до поля в Сыктывкаре, где все фотографируются

В столице Коми появилась своя Европа
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Поле для творчества. Фото Стаса ОкуловаПоле для творчества. Фото Стаса Окулова
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На полях под Сыктывкаром поле засеяли рапсом. Прямо как в Европе, где эту масличную культуру высаживают между населенными пунктами, городами, регионами и странами. Каждый, кто хоть раз видел это завораживающее ярчайшее зрелище, запомнит его навсегда. Вот и в Сыктывкаре появилась своя Европа - море ярко-желтых цветов привлекает любителей фотографироваться со всех уголков столицы Коми. Фотограф Стас Окулов рассказал «КП-Коми», как добраться, пожалуй, до самого популярного поля в республике.

Соцсети пестрят яркими фото сыктывкарцев, утопающих в море желтых цветов. Оказывается, до популярного места добраться довольно просто. Достаточно в Сыктывкаре сесть на автобус №18 или №54 и доехать до Доручастка. Потрясающий ярко-желтый океан мелькает между просветов деревьев, когда вы едете на автобусе.

- Поле находится рядом с трассой на Эжву: от Доручастка до Нижнего Чова. Там очень красиво. Можно сказать, что это желтое море вместо поля, - говорит фотограф Стас Окулов.

На фото - блогер Ирина Тарабукина

На фото - блогер Ирина Тарабукина

Кстати, рапс — интересное растение, оно используется во многих областях промышленности и сельского хозяйства. Например, из него изготавливают рапсовое масло, которое является, в том числе, и биотопливом для дизеля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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