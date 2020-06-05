Ярко-желтый "океан": как добраться до поля в Сыктывкаре, где все фотографируются

На полях под Сыктывкаром поле засеяли рапсом. Прямо как в Европе, где эту масличную культуру высаживают между населенными пунктами, городами, регионами и странами. Каждый, кто хоть раз видел это завораживающее ярчайшее зрелище, запомнит его навсегда. Вот и в Сыктывкаре появилась своя Европа - море ярко-желтых цветов привлекает любителей фотографироваться со всех уголков столицы Коми. Фотограф Стас Окулов рассказал «КП-Коми», как добраться, пожалуй, до самого популярного поля в республике.

Соцсети пестрят яркими фото сыктывкарцев, утопающих в море желтых цветов. Оказывается, до популярного места добраться довольно просто. Достаточно в Сыктывкаре сесть на автобус №18 или №54 и доехать до Доручастка. Потрясающий ярко-желтый океан мелькает между просветов деревьев, когда вы едете на автобусе.

- Поле находится рядом с трассой на Эжву: от Доручастка до Нижнего Чова. Там очень красиво. Можно сказать, что это желтое море вместо поля, - говорит фотограф Стас Окулов.

На фото - блогер Ирина Тарабукина

Кстати, рапс — интересное растение, оно используется во многих областях промышленности и сельского хозяйства. Например, из него изготавливают рапсовое масло, которое является, в том числе, и биотопливом для дизеля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы просто на балконе фотографировались»: Москвичей оштрафовали на 44 тысячи за нарушение самоизоляции

Мужчина и женщина уверяют, что с конца апреля не выходили из дома (подробности).