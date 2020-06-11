Новые случаи заражения коронавирусом в Коми на 11 июня 2020: за сутки диагноз подтвердился у 111 человек, один пациент умер

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 11 июня в России 8 779 подтвержденных случаев COVID-19, а в Коми - 111 новых случаев.

Сейчас в республике 1 804 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Скончались от инфекции уже 28 (+1) пациентов, а выздоровели от вируса 960 человек.

Скрин стопкоронавирус. рф

Вчера, 11 июня, в Коми зарегистрировали тоже много новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией - 67(!). Резкий суточный прирост числа инфицированных произошел за счет двух муниципалитетов: 50 из 67 новых случаев приходятся на Воркуту и Усинск. Ранее в этих городах были выявлены вспышки заболевания среди вахтовиков и шахтеров. Об этом в видеообращении к жителям республики сообщил врио главы Коми Владимир Уйба.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Посткоронавирусная реальность

С чем столкнутся жители Коми после полного выхода из самоизоляции - рассуждения экспертов (подробности).