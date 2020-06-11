2020-06-11T11:30:19+03:00
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом в Коми на 11 июня 2020: за сутки диагноз подтвердился у 111 человек, один пациент умер

Сейчас в республике 1 804 лабораторно подтвержденных случая COVID-19
Анастасия МАШКАЛЕВА
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С каждым днем на улице все меньше людей, которые надевают маскиС каждым днем на улице все меньше людей, которые надевают маскиФото: Михаил ФРОЛОВ
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На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 11 июня в России 8 779 подтвержденных случаев COVID-19, а в Коми - 111 новых случаев.

Сейчас в республике 1 804 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Скончались от инфекции уже 28 (+1) пациентов, а выздоровели от вируса 960 человек.

Скрин стопкоронавирус. рф

Скрин стопкоронавирус. рф

Вчера, 11 июня, в Коми зарегистрировали тоже много новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией - 67(!). Резкий суточный прирост числа инфицированных произошел за счет двух муниципалитетов: 50 из 67 новых случаев приходятся на Воркуту и Усинск. Ранее в этих городах были выявлены вспышки заболевания среди вахтовиков и шахтеров. Об этом в видеообращении к жителям республики сообщил врио главы Коми Владимир Уйба.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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