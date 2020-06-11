Появились подробности о получении медсправки для водительских прав с 1 июля в Коми

В ноябре прошлого года во многих регионах России образовались огромные очереди для прохождения медосмотров после появления информации о том, что справки для автомобилистов подорожают в 10 раз. Республика Коми не стала исключением. Однако из-за народного возмущения реформу в Минздраве России приостановили, чтобы ее доработать. С 1 июля новый приказ должен вступить в силу. Давайте разберемся, нужно ли автомобилистам опасаться новой редакции реформы.

Как должно было быть

22 ноября в России должен был вступить в силу приказ Минздрава о новых правилах медосвидетельствования для получения или замены водительских прав. Если раньше достаточно было получить справку, что не состоишь на учете нарколога, то по новому документу водителей обязывали сдавать анализы крови и мочи. Анализ мочи покажет, употребляет ли человек наркотики. А в крови будут искать маркер CDT (карбогидрат-дефицитный трансферрин), который свидетельствует о хроническом злоупотреблении алкоголем. Исследование на CDT - штука дорогая. В большинстве регионов анализ стоит 4-5 тысяч рублей, в Москве все 7-8 тысяч. В Минздраве говорили, что тест позволит точнее определять состояние здоровья водителей и, как следствие, повысит безопасность на дорогах. Дело в том, что сейчас практически всех автомобилистов оценивают только визуально.

Как было

Новые правила должны были заработать 22 ноября 2019 года. Благодаря СМИ, которые обнародовали информацию, что из-за дополнительной проверки медсправка могла подорожать примерно в 10 раз, люди ломанулись в наркодиспансеры. Республика Коми не стала исключением. Таких очередей в медицинских учреждениях не видели давно.

Буквально за сутки до вступления закона в силу его раскритиковал Владимир Путин, назвав недопустимым повышение цен на медсправки. Следом Минздрав России сообщил, что отложил вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей. По всей видимости, причиной переноса даты стали огромные очереди.

Как будет

С июля новый закон все-таки заработает, но в более мягкой форме. Как рассказала «КП-Коми» главный врач Коми республиканского наркологического диспансера Юлия Пасынкова, в настоящее время Минздрав России еще не принял окончательного решения, но с проектом нового приказа уже можно познакомиться на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

- Так, в предыдущем приказе маркер CDT, с целью диагностики хронического алкоголизма, предполагалось брать у всех водителей. Сейчас это исследование будут проходить только по решению врача психиатра-нарколога, при наличии клинических показаний и выявлении симптомов и синдромов наркологического заболевания, - говорит Юлия Георгиевна.

Про CDT-маркеры в обновленном приказе ничего нет, поэтому при наличии подозрений на алкоголизм, проводить лабораторные исследования крови и мочи в целях диагностики употребления алкоголя будут любыми методами. В случае необходимости можно будет применять и CDT-метод. Однако анализы на определение наркотических и психотропных веществ в организме человека, в приказе не исключаются. То есть, если сейчас водители не проходят такие тесты, то с 1 июля, возможно, уже будут.

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Повод — повышение цен. Но во второй половине дня Минздрав передумал - он отложил вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра (подробности).