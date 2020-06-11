2020-06-11T15:02:46+03:00
Общество

В Сыктывкаре хитрая лисица совершает набеги на птичьи гнезда

Похождения «наглой рыжей морды» запечатлела фотограф Татьяна Спицына
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото Татьяны СпицынойФото Татьяны Спицыной
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«Наглая рыжая морда», которая совершает набеги на гнезда куликов в городской черте Сыктывкара, попала в объектив известного столичного фотографа Татьяны Спицыной. Красивая лисица как будто не замечает камеры фотохудожника, что позволило сделать настоящие познавательные открытки из жизни дикой природы.

Оказалось, что фотограф наблюдает за «рыжулиной» уже давно. Еще зимой лисица выпрашивала колбасу у жителей тепляков.

- Потом лиса пропала, до мая не видать было. Сейчас по гнездам ходит, птенцов ловит, - рассказывает фотограф.

Сейчас лисица наводит страх и панику на всех птиц, которые вьют гнезда в траве. Но пернатые ничего сделать не могут — ничего личного, это правила выживания в дикой природе.

Кстати, Татьяна Спицина не только делает фотографии, но и придумывает занятные истории в ним. Получается необычно и креативно.

1. - Ох, какая же я голодная сегодня - с утра маковой росинки во рту не было!.. Срочно надо найти какое-нибудь гнездышко - со вкусными птенчиками, а то мышей покаааа еще наловишь - совсем оголодаешь!..

1. - Ох, какая же я голодная сегодня - с утра маковой росинки во рту не было!.. Срочно надо найти какое-нибудь гнездышко - со вкусными птенчиками, а то мышей покаааа еще наловишь - совсем оголодаешь!..

2. - Так-с, и с чего начнем, вернее с кого?.. С веретенничков?.. Или чибисов сейчас пошерстим-с?.. Наверно все же с чибисов!.. Да не кричи ты, чибисятко, какой еще атас?..

2. - Так-с, и с чего начнем, вернее с кого?.. С веретенничков?.. Или чибисов сейчас пошерстим-с?.. Наверно все же с чибисов!.. Да не кричи ты, чибисятко, какой еще атас?..

3. - Ну, налетели, налетели!... И чего зря орать?.. Кричите-не кричите - я все равно немножко вашими детишками пообедаю - жалко вам, что ли?.. Вы ж еще других деток вырастить успеете - до осени-то далеко..

3. - Ну, налетели, налетели!... И чего зря орать?.. Кричите-не кричите - я все равно немножко вашими детишками пообедаю - жалко вам, что ли?.. Вы ж еще других деток вырастить успеете - до осени-то далеко..

4. - Да всего одно яичко и взяла, что вы за крикуны-паникеры такие?..

4. - Да всего одно яичко и взяла, что вы за крикуны-паникеры такие?..

5. - Яйцо чибисиное вкусное конечно, но уж больно маленькое, теперь пойду птенчиков пошукаю!..

5. - Яйцо чибисиное вкусное конечно, но уж больно маленькое, теперь пойду птенчиков пошукаю!..

6. - Я их аккуратненько съем, они и понять ничего не успеют, даже можно сказать безболезненно для них, так что не расстраивайтесь, мамочки!....

6. - Я их аккуратненько съем, они и понять ничего не успеют, даже можно сказать безболезненно для них, так что не расстраивайтесь, мамочки!....

7. - Ну а парочку чибисяток - с собой прихвачу - у меня ведь тоже детки голодные, вот такое вот се ля ви получается!.. Ну а пока - до завтра - живите спокойно!..

7. - Ну а парочку чибисяток - с собой прихвачу - у меня ведь тоже детки голодные, вот такое вот се ля ви получается!.. Ну а пока - до завтра - живите спокойно!..

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ИСТОЧНИК KP.RU

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