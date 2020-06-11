2020-06-11T16:25:48+03:00
Общество

В Коми по-прежнему один из самых высоких процентов летальности от COVID-19 по СЗФО

Аналитики опубликовали статистические данные
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Врачи продолжают сражаться с коронавирусом на передовойВрачи продолжают сражаться с коронавирусом на передовойФото: Олег УКЛАДОВ
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По ситуации на 11 июня в республике COVID-19 унес жизни уже 28 пациентов. Статистика информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом утверждает, что в нашем регионе по-прежнему один из самых высоких уровней летальности от вируса в Северо-Западном федеральном округе.

Статистика по уровню летальности

Статистика по уровню летальности

Согласно свежим аналитическим данным, Санкт-Петербург обогнал Республику Коми: в культурной столице России процент летальности составляет 2,63%. На втором месте наш регион с показателем 1,55 процентов (однако это ниже показателей, которые публиковали в конце мая, тогда Коми была на первом месте с уровнем в 1,78%). Далее идет Калининградская область (1,54 процента), Вологодская область (1,09 процента) и Псковская область (0,84%).

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Сейчас в республике 1 804 лабораторно подтвержденных случая COVID-19 (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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