2020-06-05T09:18:21+03:00
Общество

Воркутинский роддом закрыли на карантин из-за COVID-19

Выявлен один подтвержденный случай у беременной пациентки из поселка Воргашор. Однако сотрудниками женской консультации она не контактировала
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Будущие мамы немного нервничаютБудущие мамы немного нервничаютФото: Юрий ЗОЛОТАРЕВ
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Воркутинский роддом приостанавливает плановые приемы. Карантин вводится с 3 по 15 июня. Отменены приемы в женской консультации и в отделении платных услуг «Рождение», а также плановые операции в гинекологическом отделении. При этом срочная и экстренная медицинская помощь, в том числе родовспоможение, оказывается круглосуточно, сообщает мэр заполярного города Игорь Гурьев.

Карантин связан с увеличением заболевших COVID-19 в городе. По сообщению руководства роддома, все сотрудники здоровы. Выявлен один подтвержденный случай у беременной пациентки из поселка Воргашор. С сотрудниками женской консультации она не контактировала. Женщина сейчас находится в удовлетворительном состоянии на лечении в Сыктывкаре.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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