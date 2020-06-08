2020-06-08T11:50:59+03:00
Общество

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4 балла в Коми

Приборы показали региональное сейсмическое событие на глубине 15 км
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из архива Комсомольской правдыФото из архива Комсомольской правдыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Коми официально подтвердили одно землетрясение, которое произошло в Сосногорском районе 5 сентября 2019 года. В этот день приборы показали региональное сейсмическое событие на глубине 15 км интенсивностью в четыре балла, сообщает Комиинформ со ссылкой на ФИЦ Коми НЦ УрО РАН.

Землетрясение произошло около упраздненного поселка Нефтепечорск - населенный пункт находится в пределах нефтегазовых месторождений Пашнинское и Береговое Сосногорского района. Ученые опросили сотрудников территориально-производственного предприятия «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» - все без исключения работники почувствовали подземные толчки.

Ученые говорят, что землетрясения в нефтегазовых районах связаны с разработкой месторождения нефти и газа. Но специалисты уверены в природном происхождении сейсмического события. Таким образом, событие 5 сентября классифицировали как «техногенное землетрясение».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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