Рейсовый автобус с 23 пассажирами перевернулся в Коми

В Коми автобус опрокинулся в кювет. ДТП произошло на автодороге Усть-Ижма — Ижма, сообщают очевидцы в соцсетях.

Авария произошло около 8 часов утра на 124 километре дороги Ираель - Ижма - Усть-Цильма.

- Автобус затянуло на обочину, он опрокинулся. Полагаю, что в ДТП виноваты и плохие дороги, и водитель, который довольно близко ехал к обочине. При этом автобус был полным, нам с ребенком пришлось стоять в проходе, - рассказала «КП» пассажирка автобуса Светлана Т.

Фото vk.com

Фото Дмитрий Истомин/vk.com

Как уточнили «КП-Коми» в региональном ГИБДД, по предварительным данным, водитель не справился с управлением, и автобус съехал в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием набок. Водитель был трезв. В результате аварии причинен материальный ущерб, но пассажиры, к счастью, не пострадали. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД. Подробности и детали произошедшего будут известны позднее, сообщили в Госавтоинспекции.

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