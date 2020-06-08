Следователи начали проверку из-за перевернувшегося автобуса в Ижме

Следователи начали доследственную проверку по факту ДТП, случившегося в Ижемском районе. На дороге перевернулся автобус с 23 пассажирами.

Сегодня в Ижемском районе на участке дороги Ижма-Усть-Цильма возле поселка Щельяюр водитель автобуса не справился с управлением и совершил съехал в кювет. В салоне находились 23 пассажира, пострадавших нет.

Сотрудники следственного управления вместе с сотрудниками ГИБДД установят причины и обстоятельства произошедшего. Правоохранительные органы дадут правовую оценку действиям водителя, в том числе на наличие признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По результатам проверки в установленные сроки примут процессуальное решение.

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