В сыктывкарских автобусах продолжают нарушать правила «масочного» режима

Столичная мэрия продолжает фиксировать нарушения правил «масочного» режима в автобусах. Очередные нарушения выявили во время рейда, сообщает пресс-служба городской администрации.

Сегодня проверили автобусы по городским маршрутам № 17, 24 и 28, в двух из которых нашли нарушения, касающихся антикоронавирусных мер.

Так, кондуктор автобуса №17 не был в перчатках, а водитель находился на рабочем месте без маски. На вопрос, почему меры безопасности соблюдаются не в полном объеме, они ответили, что на улице жарко и в маске становится тяжело дышать. На латекс у кондуктора имеется индивидуальная непереносимость, однако он пользуется антисептиком.

В автобусе, который ездит по маршруту № 28, водитель был без маски. Кондуктор же работал в маске и перчатках. В автобусе № 24 нарушений не нашли: кондуктор и водитель работали в масках и перчатках.

В итоге, перевозчикам отправят письма с требованиями проконтролировать соблюдение профилактических мер в автобусах.

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