В Вуктыле с пятого этажа упал 3-летний ребенок
В Вуктыле из открытого окна на пятом этаже выпал трехлетний ребенок. Он облокотился на москитную сетку. Об этом сообщает «ВТК-24».
Главврач местной больницы Николай Козырев рассказал, что состояние ребенка стабильно. Ему провели операцию, она прошла успешно. Сейчас малыш находится в отделении реанимации. Врачи продолжат за ним наблюдать.
- Слава Богу, все пока стабильно. Не будем загадывать наперед, но будем надеяться. Мальчику повезло, не каждый взрослый выживет после падения с пятого этажа, - сказал Николай Козырев.
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ИСТОЧНИК KP.RU