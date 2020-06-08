В Вуктыле с пятого этажа упал 3-летний ребенок

В Вуктыле из открытого окна на пятом этаже выпал трехлетний ребенок. Он облокотился на москитную сетку. Об этом сообщает «ВТК-24».

Главврач местной больницы Николай Козырев рассказал, что состояние ребенка стабильно. Ему провели операцию, она прошла успешно. Сейчас малыш находится в отделении реанимации. Врачи продолжат за ним наблюдать.

- Слава Богу, все пока стабильно. Не будем загадывать наперед, но будем надеяться. Мальчику повезло, не каждый взрослый выживет после падения с пятого этажа, - сказал Николай Козырев.

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