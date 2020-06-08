В Сыктывкаре во время пожара погиб человек

Сегодня в 17.20 в пожарно-спасательную часть Сыктывкара сообщили о том, что горит квартира в доме на улице Старовского. Пожарные прибыли на место через три минуты, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Коми.

Оказалось, что горит квартира на третьем этаже. Огонь мог «перелезть» на квартиры, расположенные выше. Пожарные организовали эвакуацию жителей из опасной зоны, спасли 17 человек.

Огню распространиться не дали. Открытое горение было ликвидировано в 18.05 на площади 40 м.кв. На месте пожара нашли погибшего. Причины происшествия устанавливаются. На месте работают дознаватели.

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