Коронавирус в Коми: карта заражения на 8 июня 2020 года

Сегодня в Коми лабораторно подтвердили еще 36 случаев заражения COVID-19. Всего с начала эпидемии в республике зафиксировали 1600 случаев заражения. Как изменилась коронавирусная статистика по муниципалитетам за 6-8 июня изучаем карту.

Сыктывкар пока остается лидером в антирейтинге по случаям заражения коронавирусом. Однако Усинск и Воркута нагоняют столицу Коми, причем делают это крайне быстро: 317 и 250 случаев заражения соответственно. В Печоре количество пациентов с COVID-19 тоже выросло 25 случаев. В негативный «плюс» пошли Инта (63 случая) и Ухта (49 случаев). В Сыктывдинском районе 50 на 50: 32 человека болеют, 32 выздоровели.

В Сосногорске и Койгородском районе, где все инфицированные уже выздоровели, никто больше не заразился. В Усть-Куломском и Княжпогостском районе цифры также не менялись. Остальные муниципалитеты сегодня данные не обновили.

Инфографика Алексея Понарядова

*** Уважаемые читатели! Мы не претендуем на абсолютную достоверность статистики по распространению коронавируса в городах и районах Республики Коми. Ежедневно мы опираемся на официальные цифры данных сайта Стопкоронавирус.рф и Роспотребнадзора Коми по региону. Раскладку по муниципалитетам республики редакция «Комсомолки» собирает вручную, изучая каждый по отдельности. Учитывая то, что существует несколько этапов подтверждения новых случаев заболевания COVID-19, а также возможные бюрократические препятствия в фиксирования этих свежих случаев, возможны некоторые неточности.

Так как не все города и районы относятся ответственно к статистике по коронавирусу в своем муниципалитете, редакции «КП-Коми» приходится все нераспознанные случаи заболевания COVID-19 приписывать к Сыктывкару. Благодарим за понимание!

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